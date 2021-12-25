Песков: президент России встретит Новый год с родными и близкими людьми

Президент России встретит Новый год с родными и близкими людьми. Фото: сайт Президента России

Президент России встретит Новый год с родными и близкими людьми. Фото: сайт Президента России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента Росси на Новый год. Праздник Владимир Путин встретит в кругу семьи и близких друзей.

Президент России, по словам Пескова, традиционно на Новый год уделит время своей семье и близким. Об этом сообщает ТАСС.

А вот рождественская неделя у Путина будет частично рабочая. Песков отмечает, что это время президент редко проводит как «полностью новогодние праздники».

«Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президенту постоянно приходится работать с документацией, особенно в условиях тревожной обстановки в Европе. Кроме того, Путину необходимо читать и заслушивать доклады.

Также Песков заявил, что в планах президента пока нет поездки в Сочи для катания на горных лыжах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что утверждения о пришедшей на пресс-конференцию с Владимиром Путиным больной коронавирусом журналистке не имеют отношения к реальности. Перед встречей с президентом журналисты сдавали сразу три ПЦР-теста на коронавирус.