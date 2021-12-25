Дороги Петербурга сегодня вечером сковали 7-балльные пробки

Петербургские водители застряли в 7-балльных пробках вечером субботы, 25 декабря.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 19 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 3 баллов.

Хуже всего дела сейчас обстоят на развязке КАЛ с проспектом Энгельса. Стоят проспект Энгельса, внешнее кольцо КАД в сторону развязки и все съезды, а также Новоприозерское шоссе в сторону кольцевой.

Движение в очередной раз практически парализовано на Московском шоссе в районе Шушар. Плотный трафик в сторону Петербурга образовался из-за нескольких ДТП. Участок шоссе длиной в 4 км выделен бордовым цветом.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на Невском проспекте, площади Восстания, Садовой улице, набережной Обводного канала и набережной Кутузова. Кроме того, водители толкаются на Кронверкской набережной и у метро «Петроградская».

На севере города проблемы со свободным проездом есть на Кантемировской улице, Светлановской площади, у метро «Пионерская» и «Старая деревня»,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Старо-Петергофском проспекте ограничат движение до осени 2022 года.