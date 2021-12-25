Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в оборонной сфере
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество между двумя странами.

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры в преддверии личной встречи, которая запланирована на 29 декабря. Во время разговора главы государств обсудили актуальные темы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе в оборонной сфере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, а 29 декабря он встретится с Владимиром Путиным.

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Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в оборонной сфере
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