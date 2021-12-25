Закончился капремонт поликлиники на Пискаревском проспекте

Закончился капремонт поликлиники на Пискаревском проспекте
Здесь будет работать современное поликлиническое отделение поликлиники № 54. Фото: Комздрав Петербурга

Там начнет работать современное поликлиническое отделение поликлиники № 54.

Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга 25 декабря.

Капитальный ремонт в медучреждении подошел к концу. Отмечается, что здание оснащено системой антиобледенения кровли и водосточных труб. Кроме этого, заменили лифтовое оборудование. Поликлиника доступна для маломобильных граждан. У входа есть пандус.

В настоящий момент завершается происходят последние штрихи: внутри оштукатуривают стены и кладут кафель.

«По завершению отделочных работ в здании приступят к оснащению оборудованием. После капремонта учреждение будет функционировать по принципу «бережливой поликлиники», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елизаветинская больница взыскала с Brainsystems более 7 млн.

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