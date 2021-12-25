В Пулково задержали в субботу вечером 7 рейсов

В субботу вечером, 25 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются семь самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Тамбова, Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Тамбова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:05, однако время вылета сдвинули до 08:00. Далее с опозданием вылетит три рейса до Москвы. Вылеты перенесли с 20:10, 21:00, 21:40 на 21:30, 21:35 и на 22:20.

Также задерживают рейс до Краснодара. Самолет должен был улететь в 20:25, но по факту ждать придется до 0:45.

Вылет рейса до Нижнего Новгорода перенесли с 22:25 на 3:15.

Причины задержек не указываются.

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