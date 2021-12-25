Валиева взяла золото на чемпионате России по фигурному катанию

15-летняя Камила Валиева выиграла золотую медаль на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге.

Фигуристка получила за произвольную программу 193,10 балла. В общей сумме она набрала 283,48 балла.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе сделала все заявленные прыжки в произвольной программе: два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.

Серебро взяла Александра Трусова, у нее 248,65 баллов, бронза же досталась Анне Щербаковой, ученица Тутберидзе заработал 239,56 баллов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» одержал третью победу подряд в Евролиге, обыграв «Маккаби». Встреча команд состоялась в Петербурге. Состязание завершилась со счетом 73:71 в пользу зенитовцев.