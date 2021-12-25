Валиева взяла золото на чемпионате России по фигурному катанию

Валиева взяла золото на чемпионате России по фигурному катанию
Камила Валиева завоевала золотую медаль в Петербурге. Фото: Pixabay

15-летняя Камила Валиева выиграла золотую медаль на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге.

Фигуристка получила за произвольную программу 193,10 балла. В общей сумме она набрала 283,48 балла.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе сделала все заявленные прыжки в произвольной программе: два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.

Серебро взяла Александра Трусова, у нее 248,65 баллов, бронза же досталась Анне Щербаковой, ученица Тутберидзе заработал 239,56 баллов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» одержал третью победу подряд в Евролиге, обыграв «Маккаби». Встреча команд состоялась в Петербурге. Состязание завершилась со счетом 73:71 в пользу зенитовцев.

камила валиева новости СПб фигурное катание чемпионат России по фигурному катанию


 

Новости партнеров
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Валиева взяла золото на чемпионате России по фигурному катанию
На Типанова ДТП перегородило дорогу: перекрыты три полосы
В Петербурге начали проектировать новый разводной мост через Неву
На Тучковом мосту одна маршрутка влетела в другую
В Пулково задержали в субботу вечером 7 рейсов
В Минздраве заявили, что все случаи «омикрона» в РФ завозные
В Пушкине выгорела кабина грузовика
В Горелово горят вагончики