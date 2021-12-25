На Василеостровской ТЭЦ произошла авария

На Василеостровской Теплоэлектроцентрали произошла авария. На территорию электростанции заехали несколько пожарных расчетов.

Об этом сообщает 78.ru вечером, 25 декабря.

На место чрезвычайного происшествия прибыла карета скорой помощи. Детали случившегося уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первую российскую ТЭЦ в Петербурге хотят превратить в музей. Расположенную в центре Петербурга первую в России ТЭЦ планируют реконструировать под музейное пространство.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что АО «ЛОЭСК» ведет активную деятельность по консолидации электросетевых активов. Подписан договор аренды подстанции напряжением 110/10 кВ в Ленинградской области. Объект принадлежит крупной, лесопромышленной финской компании «Мется Свирь», которая входит в мировой концерн «Мется Групп».