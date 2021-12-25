Во Франции за сутки выявили рекордное число заболевших COVID

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Фото: pexels.com

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Фото: pexels.com

Французские санитарные власти установили, что в стране за минувшие сутки почти 105 тысяч человек заболели новой коронавирусной инфекцией.

Такое количество зараженных стало антирекордным с начала пандемии, пишет ТАСС вечером 25 декабря.

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 279 млн 499 тыс. 465 человек.

По данным SCMP на 25 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 400 тыс. 571 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 343 тыс. 353 человек, умерло при этом 368 тыс. 299 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые из университета штата Огайо обнаружили, что вирус, вызывающий COVID-19, может прятаться от иммунной системы.