Ученые в США выяснили, что коронавирус научился обходить антитела

Ученые в США выяснили, что коронавирус научился обходить антитела
Ученые в США выяснили, что коронавирус научился обходить антитела. Фото: pexels.com

Американские ученые из университета штата Огайо обнаружили, что вирус, вызывающий COVID-19, может прятаться от иммунной системы.

Подпольное распространение вируса образуется на основе того, что патоген ограничивает высвобождение вирусных частиц и распространяется между клетками. По итогу антитела в организме становятся уже не так эффективны и не могут полностью устранить инфекцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на университет.

«Мы смогли подтвердить, что передача от клетки к клетке не чувствительна к ингибированию антителами от пациентов с COVID или вакцинированных лиц», — слова профессора вирусологии и сотрудника Центра исследования ретровирусов при вузе Шана-Лу Лю приводит официальной сайт Университета штата Огайо.

Специалисты отмечают, что в отличие от вируса пневмонии, который пришел в 2003 году, коронавирусная инфекция может сливаться с клеточной мембраной-мишенью, что усиливает ее передачу между клетками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что шанс подхватить коронавирусную инфекцию возрастает, если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит или имеет вредные привычки

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