Стало известно, у кого больше шансов заразиться коронавирусом

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, какие вредные привычки повышают риск заражения ковидом.

Он отметил, что шанс подхватить коронавирус возрастает, если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит или имеет вредные привычки, сообщает радио Sputnik. В первую очередь риск заражения повышают те пристрастия и особенности поведения, которые вредят слизистым оболочкам организма.

Негативно влиять на слизистую оболочку могут курение, неправильное питание, недостаточное употребление жидкости и низкая влажность в квартире.

С начала пандемии в России выявлено 10 343 353 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 302 269 летальных исходов, выздоровели 9 180 379 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 25 667 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.