В России за сутки выявили 25,6 тысяч случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 25 667 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на четверг, 23 декабря, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 318 650.

За сутки жертвами COVID-19 стали 1 002 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 301 271 гражданин. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 41 645 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 139 166.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пациенты, заразившиеся «омикрон»-штаммом COVID-19 реже госпитализируются, чем те, у которых выявили штамм «дельта».