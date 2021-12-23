Британские ученые раскрыли долю тяжелых случаев при заражении «омикроном»

Британские ученые раскрыли долю тяжелых случаев при заражении &#171;омикроном&#187;
Согласно данным ученых, заразившиеся омикроном на 31-45 процентов реже попадают в реанимацию. Фото: комитет по здравоохранению

Пациенты, заразившиеся «омикрон»-штаммом COVID-19 реже госпитализируются, чем те, у которых выявили штамм «дельта». Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных в Англии и Шотландии.

Ученые взяли в расчет 56 случаев заражения новым штаммом и 269 тыс. — его предшественником «дельта».

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сайты Имперского колледжа Лондона и Эдинбургского университета, исследования показали, что носители «омикрона» с вероятностью на 15 — 20% ниже отправятся в больницу и с вероятностью на 40 — 45% меньше будут вынуждены остаться в медицинском учреждении.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикрон»-штамм COVID-19 значительно лучше распространяется в популяции, однако пока нельзя однозначно сказать о том, что он опаснее других мутаций.

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