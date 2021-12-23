Гинцбург заявил о быстром распространении «омикрона» в популяции

Гинцбург заявил о быстром распространении &#171;омикрона&#187; в популяции
Гинцбург заявил, что высокая скорость распространения новой мутации не делает ее более опасной. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

«Омикрон»-штамм COVID-19 значительно лучше распространяется в популяции, однако пока нельзя однозначно сказать о том, что он опаснее других мутаций. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, количество заболевших COVID-19, в особенности среди непривитых, может достичь очень больших значений из-за омикрона.

«На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм «Омикрон» более опасен, более вирулентный… не приходится», — отметил Гинцбург в эфире канала «Россия-24».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикрон» может распространяться быстрее «дельты».

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