Юрист предупредил курильщиков о новых запретах, вводимых в России в 2022 году

Юрист предупредил курильщиков о новых запретах, вводимых в России в 2022 году
Курильщикам рассказали об ожидающих их запретах в новом году. Фото: Pixabay

Запреты для курильщиков в следующем году будут ужесточены.

Об этом юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов сообщил в разговоре с «Прайм».

Эксперт заявил, что в 2022 году жителей России будут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. А если по вине курильщика произошел пожар, то кара будет еще более страшная.

В этом году россиянам запретили курить в медучреждениях, местах торговли и на складах. Вскоре в законную силу вступили требования подразумевающие оснащение мест курения на открытом воздухе.

Также юрист отметить, что стоимость сигарет в 2021 году стала выше на 20%. В следующем году цена на табак продолжит расти. Помимо прочего в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции обязаны будут подавать данные в систему маркировки «Честный знак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уличным торговцам в Петербурге грозит штраф до 200 тыс. рублей.

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