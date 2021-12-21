Уличным торговцам в Петербурге грозит штраф до 200 тыс. рублей

В Петербурге продажа товаров в неустановленных местах будет караться большими штрафами. Фото: Pixabay

В Петербурге продажа товаров в неустановленных местах будет караться большими штрафами. Фото: Pixabay

В Петербурге продажа товаров в неустановленных местах будет караться большими штрафами.

Об этом сообщает Комитет по контролю за имуществом Петербурга 21 декабря.

На прошлой неделе в Кировском, Красносельском, Приморском, Центральном и Калининском районах провели рейды по пресечению работы незаконных объектов уличной торговли. В общей сложности было освобождено 23 земельных участка: объекты демонтировали, а товар перевезли на специальные склады.

У метро «Гражданский проспект» ликвидировано 8 торговых точек. В рамках незаконной деятельности осуществлялась продажа рыбы, вещей, игрушек и продуктов.

У «Проспект Ветеранов» в неустановленных местах продавался трикотаж, икра, очки, косметика. Также рейд коснулся торговых точек у станции метро «Академическая», на улице Савушкина, у Дворцовой площади.

Отмечается, что за продажу товаров в неопределённых местах возбуждены административные дела. Сумма штрафа для юрлиц может достигать 200 тыс.рублей.

За продажу товаров в неустановленных местах возбуждены административные производства. Штраф может достигать двухсот тысяч рублей — для юридических лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «безбилетников» в электричках с 1 января будут штрафовать по новым правилам.