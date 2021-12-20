«Безбилетников» в электричках с 1 января будут штрафовать по новым правилам

"Безбилетников" в электричках с 1 января будут штрафовать по новым правилам. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

"Безбилетников" в электричках с 1 января будут штрафовать по новым правилам. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

С 1 января 2022 года изменится размер штрафа для пассажиров, которые не приобрели билет в электричках.

Размер штрафа для желающих проехать «зайцем» в пригородных поездах составит пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км. Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

В компании отмечают, что штраф устанавливается в зависимости от расположения остановки или станции того, кого обнаружили без билета. При этом на территории Санкт-Петербурга штрафы остались прежними, но вот для безбилетников Ленобласти суммы выросли.

«С 1 января 2022 года размер штрафа в традиционных электропоездах составит: на территории Петербурга — 1 075 рублей, на территории Ленобласти — 1 390 рублей. В поездах «Ласточка»: город — 1250 рублей, область — 1580 рублей. В электропоездах категории «Комфорт»: город — 1100 рублей, область — 1450 рублей», — заявили в компании.

В случае отказа приобретения билета штраф коснется всех категорий пассажиров. Если такое произойдет уполномоченный сотрудник составляет акт о безбилетном проезде, один из экземпляров которого остается у пассажира.

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