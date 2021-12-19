Юрист напомнил о штрафах за неубранный снег, который мешает пройти к зданиям

Юрист напомнил о штрафах за неубранный снег, который мешает пройти к зданиям
Юрист напомнил о штрафах за неубранный снег, который мешает пройти к зданиям. Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов напомнил, что в случаях, когда сугробы мешают пройти к зданиям или водоемам, которые служат источниками наружного противопожарного водоснабжения, может быть назначен штраф.

По словам Аванесова, садовые некоммерческие товарищества не несут ответственности за неубранный снег на своей территории, но в случае перекрытия движения россияне могут быть оштрафованы. Об этом специалист рассказал агентству «Прайм».

Штраф может быть выписан за перекрытие доступа к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, которые служат источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Такие нарушения, по словам юриста, будут отнесены к статье «Нарушение требований пожарной безопасности». При этом юридического значения не имеет, в каком отношении субъект правонарушения состоит к СНТ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по результатам проверки Петербурга на предмет качественной уборки снега государственная жилищная инспекция выписала штрафов на 21 млн рублей с начала декабря.

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