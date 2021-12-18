С начала зимы в Петербурге возбудили дел на 21 млн рублей из-за плохой уборки снега

С начала зимы в Петербурге возбудили дел на 21 млн рублей из-за плохой уборки снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С начала зимы в Петербурге возбудили дел на 21 млн рублей из-за плохой уборки снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По результатам проверки Петербурга на предмет качественной уборки снега государственная жилищная инспекция выписала штрафов на 21 млн рублей.

С начала декабря в Северной столице инспекторы проверили 36 государственных, 90 частных управляющих компаний и 118 ТСЖ и ЖСК. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Результаты проверки оставляют желать лучшего.

По итогам выяснилось, что в отношении правонарушителей возбудили 111 административных дел на общую сумму 21 миллион рублей.

Ситуация с уборкой улиц улучшается очень медленными темпами. Где-то, действительно, встречаются вычищенные участки и такое для жителей Петербурга становится настоящим чудом. На фоне повсеместно заледенелых тротуаров, проезжей части и заваленных снегом обочин чистые территории выглядят непривычно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дизайнер Лебедев не доволен уборкой снега в Петербурге и главой Петербурга Александром Бегловым из-за грязных куч снега на улицах.