Дизайнер Лебедев в след за Александром Розенбаумом возмутился сугробами на улицах Петербурга

Дизайнер Артемий Лебедев не доволен уборкой Смольного и главой Петербурга Александром Бегловым из-за грязных куч снега на улицах Северной столицы.
В свое профиле Instagram дизайнер Александр Лебедев раскритиковал работу коммунальных служб и губернатора Петербурга.
По словам Лебедева, власти города на Неве не справляются со своими обязанностями и с организацией работы сферы ЖКХ. Из-за проблем с уборкой в городе петербуржцы вынуждены каждый день с трудом передвигаться по улицам и проспектам. Лебедев заявил, что если бы такая «уборка» производилась в Москве, — все правительство уже давно оказалось в отставке, в частности, Собянин.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что народный артист России Александр Розенбаум заявил, что качество уборки улиц в Санкт-Петербурге шокирует. Он отметил, что в Петербург недавно приезжал его друг из Сибири. Он удивился, когда увидел заснеженные неубранные улицы.