«Это беспредел»: Розенбаум в шоке от уборки улиц в Петербурге

Музыканту стало стыдно за качество уборки города.
Народный артист России Александр Розенбаум заявил, что качество уборки улиц в Санкт-Петербурге шокирует его. Своим возмущением он поделился на странице в Instagram.
Артист отметил, что в Северную столицу недавно приезжал его друг из Сибири. Он удивился, когда увидел заснеженные неубранные улицы. Розенбауму стало стыдно за происходящее.
«Это видео прислал мне друг, приехавший в мой город по делам. Из Сибири. Такая «картинка» наблюдается по всему Петербургу. Нехорошо выносить «сор из избы». Но ещё страшнее созерцать это, передвигаться по этому и молчать»,
— считает певец.
Артист считает, что творится беспредел, но никто ничего с этим не делает.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный объяснил медленную уборку снега в Петербурге.