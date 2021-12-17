«Это беспредел»: Розенбаум в шоке от уборки улиц в Петербурге

Музыканту стало стыдно за качество уборки города.

Народный артист России Александр Розенбаум заявил, что качество уборки улиц в Санкт-Петербурге шокирует его. Своим возмущением он поделился на странице в Instagram.

Артист отметил, что в Северную столицу недавно приезжал его друг из Сибири. Он удивился, когда увидел заснеженные неубранные улицы. Розенбауму стало стыдно за происходящее.

«Это видео прислал мне друг, приехавший в мой город по делам. Из Сибири. Такая «картинка» наблюдается по всему Петербургу. Нехорошо выносить «сор из избы». Но ещё страшнее созерцать это, передвигаться по этому и молчать»,

— считает певец.

Артист считает, что творится беспредел, но никто ничего с этим не делает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный объяснил медленную уборку снега в Петербурге.