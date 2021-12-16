Смольный объяснил медленную уборку снега в Петербурге

Смольный объяснил медленную уборку снега в Петербурге
Анатолий Повелия. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

По мнению вице-губернатора Анатолия Повелия, Петербург медленно чистится от снега потому, что регион решил отказаться от реагентов.

Вице-губернатор отметил телеканалу «Санкт-Петербург», что коммунальщики и дорожники работают в режиме нон-стоп. В Северной столице за последнее время выпало более 57 сантиметров осадков.

Несмотря на «богатый урожай» Петербург за экологичный путь уборки сугробов, который предусматривает отказ от реагентов. Помимо прочего, много времени занимает ликвидация снега на плавильных пунктах, где осадки проходят очистку.

Чиновник заявил, что не собирается защищать все выполненные работы. При этом, забот в этот раз было непочатый край, однако финиш близок.

«Никаких реагентов мы не используем, они бы принципиально ускорили работу, но мы не хотим навредить ни природе, ни органам дыхания нашим, ни обуви, ни братьям нашим меньшим», — заявил Повелия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что падение ледяной глыбы на мужчину на 3-й Советской улице обернулось уголовным делом.

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