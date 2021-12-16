Падение ледяной глыбы на мужчину на 3-й Советской улице обернулось уголовным делом

После падения ледяной глыбы на мужчину на 3-й Советской улице в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 13 декабря у дома № 21/4 по 3-й Советской улице.

На 60-летнего мужчину упала глыба льда. Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, скальпированной раной лобно-теменной области, закрытым компрессионным переломом шейного и грудного отделов позвоночника. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ГАТИ регулярно проводят рейды по городу, проверяя качество уборки. За прошедшие выходные были оштрафованы сразу несколько организаций. Самый крупный штраф, полмиллиона рублей, выписали Центральному ЖКУ Минобороны РФ.