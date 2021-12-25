В Пулково ночью задержали два рейса

В Пулково задерживают два самолета. Фото: Baltphoto

В Пулково задерживают два самолета. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 26 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, которые купили билеты на самолеты в Уфу и Белгород. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейс до Уфы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 01:45, однако вылет сдвинули на 02:30.

Далее с опозданием вылетит рейс до Белгорода. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 06:50, при этом самолет полетит лишь в 07:10.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолеты МС-21 для авиакомпании «Россия» оснастят крылом из российских композитов.