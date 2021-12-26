Юрист объяснил, что нельзя делать с просроченной банковской картой

Юрист объяснил, что нельзя делать с просроченной банковской картой
Не стоит избавляться от карты рядом с банкоматами и банковскими отделениями. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Юрист Петр Гусятников предупредил россиян об опасности, связанной с просроченными банковскими картами.

Специалист рассказал об этом агентству «Прайм». По его словам, старую карту не стоит просто так выкидывать в мусорное ведро — ее нужно разрезать, чтобы никто не смогут получить доступ к номеру счета.

Гусятников добавил, что не стоит избавляться от карты рядом с банкоматами и банковскими отделениями. Также он рекомендует сразу закрывать счет, к которому привязана карта, особенно кредитная. Если не сделать этого, то с карты продолжат списываться средства за условия обслуживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт предупредила об опасности неиспользуемых банковских карт.

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