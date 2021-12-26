Трамвайную линию «Купчино — Славянка» хотят продлить до кампуса СПбГУ

В Петербурге трамвайную линию от Купчино до Славянки могут продлить до нового кампуса Санкт-Петербургского государственного университета.

С таким предложением городское правительство обратилось к главе «Газпромбанка» Андрею Акимову. Новая трамвайная сеть к 2023 году свяжет станцию метро «Купчино» и Шушары вместе с территорией Славянки.

Как подчеркивают в Смольном, микрорайон активно застраивается — а значит нужно заранее решать вопрос транспортной доступности. Власти предложили продлить трамвайную линию до нового кампуса СПбГУ.

Также главе «Газпромбанка» предложили рассмотреть строительство трамвайной линии до аэропорта Пулково.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станцию метро «Купчино» с Шушарами и микрорайоном Славянка свяжет трамвай. Полностью проект будет завершен в 2024 году. Протяженность маршрута составит 21 километр.