Станцию метро «Купчино» с Шушарами и микрорайоном Славянка свяжет трамвай

Планируется, что электротранспорт запустят в третьем квартале 2023 года.

Сегодня, 22 декабря, в Смольном обсудили транспортную инфраструктуру развивающихся спальных районов Петербурга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Как стало известно, на встрече был рассмотрен проект трамвайной сети, которая свяжет станцию метро «Купчино» с Шушарами и микрорайоном Славянка.

Представители «Газпромбанка» выступят кредитором в этой инициативе, говорится в сообщении.

Трамвай планируют запустить в третьем квартале 2023 года сначала от станции метро «Купчино» до Шушар. Полностью проект будет завершен в 2024 году. Протяженность маршрута составит 21 километр. Предусмотрено строительство современного депо, на линии будет курсировать более 20 вагонов.

В настоящее время проекты планировки и межевания территорий находятся на стадии общественных обсуждений. Кроме того, на заседании рассмотрели проекты финансирования возведения школ. В ближайшие годы «Газпромбанк» окажет городу содействие в строительстве семи новых объектов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Петербургу выделили средства из федерального бюджета на строительство школ.