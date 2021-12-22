Станцию метро «Купчино» с Шушарами и микрорайоном Славянка свяжет трамвай

Станцию метро «Купчино» с Шушарами и микрорайоном Славянка свяжет трамвай
ближайшие годы «Газпромбанк» окажет городу содействие в строительстве семи новых объектов. Фото: Baltphoto

Планируется, что электротранспорт запустят в третьем квартале 2023 года.

Сегодня, 22 декабря, в Смольном обсудили транспортную инфраструктуру развивающихся спальных районов Петербурга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Как стало известно, на встрече был рассмотрен проект трамвайной сети, которая свяжет станцию метро «Купчино» с Шушарами и микрорайоном Славянка.

Представители «Газпромбанка» выступят кредитором в этой инициативе, говорится в сообщении.

Трамвай планируют запустить в третьем квартале 2023 года сначала от станции метро «Купчино» до Шушар. Полностью проект будет завершен в 2024 году. Протяженность маршрута составит 21 километр. Предусмотрено строительство современного депо, на линии будет курсировать более 20 вагонов.

В настоящее время проекты планировки и межевания территорий находятся на стадии общественных обсуждений. Кроме того, на заседании рассмотрели проекты финансирования возведения школ. В ближайшие годы «Газпромбанк» окажет городу содействие в строительстве семи новых объектов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Петербургу выделили средства из федерального бюджета на строительство школ.

адександр беглов метро славянка трамвай шушары


 

Новости партнеров
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 60 человек
Станцию метро «Купчино» с Шушарами и микрорайоном Славянка свяжет трамвай
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 354 человек
В России за сутки выявили 25 тысяч случаев коронавируса
Патриарх Кирилл заявил, что вакцинация от коронавируса — это сугубо ...
Петербург снова лидирует по количеству инфицированных COVID в России
QR-коды для посещения заведений общепита и ТЦ в Петербурге введут со 2 января
Петербургский ЗакС принял отставку секретаря Горизбиркома Ждановой