Избитая пьяным сожителем женщина из Сланцев впала в кому

Избитая пьяным сожителем женщина из Сланцев впала в кому
Пострадавшую госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти полицейские выясняют обстоятельства конфликта между мужчиной и женщиной, который закончился госпитализацией.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошел в пятницу вечером в доме на улице Ломоносова в Сланцах. В полицию сообщили, что женщина получила травмы, и ей не могут остановить кровотечение. По прибытии на место стражи порядка обнаружили 37-летнюю пострадавшую, которую в тяжелом состоянии забрали на скорой. В больнице ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица. Она впала в кому.

Подозреваемого в избиении задержали на следующий день. Им оказался 32-летний сожитель потерпевшей. Установлено, что между ними в коммунальной квартире произошла пьяная ссора, в ходе которой мужчина избил женщину.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прохожий открыл стрельбу по таксисту и похитил его машину в Купчино.

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