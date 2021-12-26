В Центре Гамалеи заявили, что омикрон-штамм начал быстро вытеснять «дельту»

Дельта-штамм начинает уступать место новому "омикрону" в Дании, Норвегии, Великобритании и Соединенных Штатах. Фото: Pixabay

Дельта-штамм начинает уступать место новому "омикрону" в Дании, Норвегии, Великобритании и Соединенных Штатах. Фото: Pixabay

Специалист из Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» с большой скоростью начинает вытеснять дельта-штамм в странах, где активно распространяется.

Эксперт рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что дельта-штамм начинает уступать место новому «омикрону» в Дании, Норвегии, Великобритании и Соединенных Штатах.

Гущин добавил, что считает ошибочным мнение о том, что омикрон-штамм может стать «живой вакциной» из-за легкого течения ковида, которое он вызывает.

«Совершенно точно, штамм «омикрон» не выглядит, скажем так, вакциной», — подчеркнул он.

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