Вирусолог объяснил, как безопасно путешествовать во время пандемии

Вирусолог объяснил, как безопасно путешествовать во время пандемии
Необходимо вовремя менять маску, особенно во время длительных перелетов. Фото: pixabay

Во время путешествий стоит придерживаться определенных правил, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье в период пандемии. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, в первую очередь стоит задуматься о целесообразности поездки в эпоху пандемии. Также для путешествия необходимо вакцинироваться от COVID-19 и соблюдать меры предосторожности, добавил доктор медицинских наук.

В беседе с RT вирусолог подчеркнул, что также особенно важно соблюдать дезинфекцию рук и соблюдение масочного режима в транспорте и в местах большого скопления людей. И напомнил, что маску нужно менять каждые два часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ношение медицинской маски на морозе в период пандемии не имеет смысла. На улице медицинская маска защитит только при слабом морозе и оттепели.

По мнению профессора Марка Вулхауса, ограничения на международные перемещения не помогут остановить продвижение омикрон-штамма коронавируса.

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