Иммунолог заявил о бессмысленности ношения медицинской макси на морозе

Иммунолог заявил о бессмысленности ношения медицинской макси на морозе
Маску нужно менять по мере ее увлажнения. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Ношение медицинской маски на морозе в период пандемии не имеет смысла. Такое заявление сделал иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, на улице медицинская маска защитит только при слабом морозе и оттепели. В помещении и в теплую погоду важно часто менять средство индивидуальной защиты из-за повышенной влажности, добавил Жемчугов.

В беседе с RT специалист по особо опасным инфекциям отметил, что мокрая маска не спасает от коронавируса. Она перестает выполнять фильтрующие функции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» снижают эффективность защитной маски.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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