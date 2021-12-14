Иммунолог рассказал, насколько эффективна маска при «омикроне»

Иммунолог рассказал, насколько эффективна маска при &#171;омикроне&#187;
Эксперт объяснил это тем, что при данных штаммах выделяется больше вирусных частиц. Фото: unsplash

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о том, что штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» снижают эффективность защитной маски.

«С «Омикроном» и «Дельтой» все-таки похуже маски работают. Особенно с «Омикроном», — приводит его слова URA.RU.

Эксперт объяснил это тем, что при данных штаммах выделяется больше вирусных частиц.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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