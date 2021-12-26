Госдума: прожиточный минимум должен составлять 35 тысяч рублей

Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал гражданам РФ о выплатах, которые должны быть установлены в минимальном размере. В таком случае каждый работающий или получающий пособия мог бы рассчитывать на выплату в 35 тысяч рублей.

По словам Миронова, в стране необходимо увеличить размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. Депутат уверен, что прожиточный минимум россиян должен составлять не менее 35 тысяч рублей, но сейчас он установлен на уровне в среднем от 10 до 15 тысяч рублей.

Что касается МРОТ, он должен находиться на уровне 60 тысяч рублей, считает Миронов. В 2022 году его повысят на 1 тысячу рублей — до 13 тысяч.

Парламентарий подверг критике существующие размеры.

«Как можно прожить на 12-13 тысяч рублей, если счета на оплату коммунальных услуг для средней двух-трехкомнатной квартиры доходят до 7-8 тысяч рублей?» – задался он вопросом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прожиточный минимум для россиян в 2022 году составит 12 654 рубля.