Следствие попросило отменить арест блогера Хованского

Следствие попросило отменить арест блогера Хованского
Юрий Хованский. Фото: Объединенная пресс-служба судов

На рассмотрение в суд поступило ходатайство следствия об изменении или отмене меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.

Следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения Хованскому. Запрос СК поступил в суд 24 декабря. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел на сайте Куйбышевского районного суда Петербурга.

Судебное заседание, где рассмотрят ходатайство следствия, состоится в среду, 29 декабря.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Городской суд Петербурга отклонил жалобы на арест Хованского. Российский видеоблогер просил о домашнем аресте или другой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Хованский пояснил в суде, что все доводы, указанные следователем, являются абсолютно голословными и они ничем не подтверждены, его вина не доказана.

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