Блогер Хованский подал жалобу в ЕСПЧ на незаконность ареста

Блогер Хованский подал жалобу в ЕСПЧ на незаконность ареста
Хованский на заседании 7 сентября. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Защита блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, направила жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на незаконность обыска в его квартире и ареста.

Адвокат Александр Передрук рассказал РИА Новости, что в жалобе защита просит признать нарушение свобод человека в связи с незаконностью обыска в квартире Хованского и его последующего ареста. По словам правозащитника, они попросили ЕСПЧ признать нарушение права Хованского на свободу и личную неприкосновенность.

Передрук указал, что арест Хованского в ночь после обыска и до формального задержания на следующий день было незаконным, а заключение под стражу — необоснованной мерой пресечения.

«Необоснованная длительность лишения свободы — фактически суды продляли меру пересечения, опираясь только на тяжесть обвинения, не анализируя индивидуальные обстоятельства дела», — отметил адвокат.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Юрий Хованский пожаловался на давление со стороны следствия в СИЗО.

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