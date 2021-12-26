Доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса

Доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что пациенты, переболевшие ковидом, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации.

«Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, прививка защитит уже перенесших коронавирус не только от повторного заражения в новую волну, но и, возможно, от штамма «омикрон».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Александр Мясников волна коронавируса коронавирус омикрон


 

Новости партнеров
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса
На Парковой улице сгорел частный дом
Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки внукам
Из-за плохой погоды в Пулково вечером задержали восемь рейсов
Легковушка перевернула «КамАЗ» на Красносельском шоссе
Отец девятилетней студентки МГУ ответил на предложение приостановить ее обучение
Петербуржцы очистили двор артиста Ивана Краско от снега, выполнив работу ...
Более 300 человек в Петербурге госпитализировали с COVID за сутки