Доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что пациенты, переболевшие ковидом, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации.

«Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, прививка защитит уже перенесших коронавирус не только от повторного заражения в новую волну, но и, возможно, от штамма «омикрон».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.