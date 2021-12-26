Экономист рассказал, при каких условиях цена на бензин «пробьет сумму 100 рублей за литр»

По словам эксперта, цена на топливо постоянно растет под влиянием высокого спроса и инфляции. Фото: Pixabay

По словам эксперта, цена на топливо постоянно растет под влиянием высокого спроса и инфляции. Фото: Pixabay

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что если государство перестанет контролировать цены на бензин, то его цена может достичь 100 рублей за литр и выше.

По словам эксперта, цена на топливо постоянно растет под влиянием высокого спроса и инфляции, пишет агентство «Прайм».

«В случае, если государство все же ослабит свой контроль, то цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр. Особенно это касается бензина премиум класса», — считает Белхароев.

Эксперт отметил, что сдерживать повышение стоимости топлива помогает регулирование ценообразования на рынке углеводородного сырья со стороны государства. Также влияют валютные интервенции ЦБ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что марка бензина Аи-95 с июля вновь увеличилась в цене до рекордного значения 60 176 рублей за тонну. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена за марку бензина Аи-95 достигла рекордной в России цифры 60 тысяч и почти 200 рублей за тонну.