Экономист рассказал, при каких условиях цена на бензин «пробьет сумму 100 рублей за литр»

Экономист рассказал, при каких условиях цена на бензин «пробьет сумму 100 рублей за литр»
По словам эксперта, цена на топливо постоянно растет под влиянием высокого спроса и инфляции. Фото: Pixabay

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что если государство перестанет контролировать цены на бензин, то его цена может достичь 100 рублей за литр и выше.

По словам эксперта, цена на топливо постоянно растет под влиянием высокого спроса и инфляции, пишет агентство «Прайм».

«В случае, если государство все же ослабит свой контроль, то цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр. Особенно это касается бензина премиум класса», — считает Белхароев.

Эксперт отметил, что сдерживать повышение стоимости топлива помогает регулирование ценообразования на рынке углеводородного сырья со стороны государства. Также влияют валютные интервенции ЦБ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что марка бензина Аи-95 с июля вновь увеличилась в цене до рекордного значения 60 176 рублей за тонну. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена за марку бензина Аи-95 достигла рекордной в России цифры 60 тысяч и почти 200 рублей за тонну.

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