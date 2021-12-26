Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивавший Дамблдора из «Гарри Поттера»

Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивавший Дамблдора из «Гарри Поттера»
Андрей Ярославцев.Фото: vk.com/dcherevat

Актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивший Дамблдора из «Гарри Поттера», умер в возрасте 64 лет.

Об этой печальной новости стало известно 26 декабря.

«Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи. Сегодня, 26 декабря, на 65-ом году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев. Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа. Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз… и человека нет. Кошмар…», — сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на своей странице во «ВКонтакте».

Андрей Ярославцев закончил ВТУ имени Щукина, играл в театре имени Вахтангова. Всего за свою карьеру актера дубляжа он озвучил около 240 фильмов.

В частности, Ярославцев озвучивал Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере, Гимли из «Властелина колец», Оптимуса Прайма из «Трансформеров» и других персонажей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 декабря, в возрасте 77 лет в Москве скончался советский и российский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Сергей Соловьев.

актер Андрей Ярославцев


 

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