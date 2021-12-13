На 78 году ушел из жизни российский кинорежиссер Сергей Соловьев

На 78 году ушел из жизни российский кинорежиссер Сергей Соловьев
На 78 году ушел из жизни российский кинорежиссер Сергей Соловьев. Фото: Сергей Александрович Соловьев/ ВК

В понедельник, 13 декабря, в возрасте 77 лет в Москве скончался советский и российский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Сергей Соловьев.

Сергей Соловьёв известен своими кинокартинами «Асса» и «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», а также «Мелодии белой ночи», «Станционный смотритель» и другие. Причины смерти на настоящий момент неизвестна.

Соловьев являлся лауреатом премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР за кинофильм «Сто дней после детства».

Режиссер родился 25 августа 1944 года в городе Кемь, Республика Карелия. В 1947 году Соловьевы вернулись в СССР и обосновались в Ленинграде. Режиссерский художественный дебют Соловьева — это новелла в чеховской киноантологии «Семейное счастье» в 1969-м. Первый полнометражный фильм — «Егор Булычев и другие» 1971-го.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 3 декабря в возрасте 92 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант.

кинорежиссер Россия сергей соловьев скончался


 

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