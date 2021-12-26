Названы самые популярные породы собак у россиян

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в уходящем году самой популярной у россиян породой собак оказался немецкий шпиц.

Второе место по популярности занимает чихуахуа, на третьей строчке оказался йоркширский терьер. В топ-5 вошли корги и немецкая овчарка, сообщает РИА «Новости».

Эксперт также отметил, что этом году россияне часто отдавали предпочтение таким породам, как лабрадор-ретривер, джек рассел терьер, среднеазиатская овчарка, французский бульдог и пудель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, с какими собаками лучше не гулять во время дождя. При этом любой собаке необходима хотя бы короткая прогулка, чтобы справить нужду и высвободить эмоции.