Названы самые популярные породы собак у россиян

Названы самые популярные породы собак у россиян
Немецкая овчарка. Фото: Pixabay

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в уходящем году самой популярной у россиян породой собак оказался немецкий шпиц.

Второе место по популярности занимает чихуахуа, на третьей строчке оказался йоркширский терьер. В топ-5 вошли корги и немецкая овчарка, сообщает РИА «Новости».

Эксперт также отметил, что этом году россияне часто отдавали предпочтение таким породам, как лабрадор-ретривер, джек рассел терьер, среднеазиатская овчарка, французский бульдог и пудель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, с какими собаками лучше не гулять во время дождя. При этом любой собаке необходима хотя бы короткая прогулка, чтобы справить нужду и высвободить эмоции.

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Названы самые популярные породы собак у россиян
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