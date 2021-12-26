Вирусолог рассказал, как правильно путешествовать во время пандемии

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн дал советы путешествующим во время пандемии коронавируса.

«Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила», — приводит его слова RT.

Эксперт посоветовал соблюдать масочный режим в транспорте и чаще мыть руки. При этом маску нужно менять каждые два часа.

С начала пандемии в России выявлено 10 392 020 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 304 218 летальных исходов, выздоровел 9 259 771 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на прошлой неделе в 11 российских регионах был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.