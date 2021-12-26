Вирусолог рассказал, как правильно путешествовать во время пандемии

Вирусолог рассказал, как правильно путешествовать во время пандемии
Ученые провели исследование. Фото: pixabay

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн дал советы путешествующим во время пандемии коронавируса.

«Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила», — приводит его слова RT.

Эксперт посоветовал соблюдать масочный режим в транспорте и чаще мыть руки. При этом маску нужно менять каждые два часа.

С начала пандемии в России выявлено 10 392 020 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 304 218 летальных исходов, выздоровел 9 259 771 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на прошлой неделе в 11 российских регионах был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

вирусолог пандемия путешествия


 

Новости партнеров
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог рассказал, как правильно путешествовать во время пандемии
В Центральной России снова ударят морозы
Врач рассказал, как повысить защищенность от «омикрона» в десятки раз
ЦБ с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между россиянами
Названы самые популярные породы собак у россиян
Стало известно, какой продукт подорожает на 40% с января
В московском торговом центре задержали мужчину, угрожавшего «гранатой»
Россияне назвали свои любимые новогодние песни