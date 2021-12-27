У берегов Крита зафиксировали землетрясение

У берегов Крита зафиксировали землетрясение
Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. Фото: pixabay

В воскресенье, 26 декабря, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Средиземном море недалеко от побережья греческого острова Крит.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение зафиксировано в 18.59 по времени UTC (21.59 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 169 километрах к востоку от города Ираклион и в 69 километрах к югу от острова Карпатос. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.

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У берегов Крита зафиксировали землетрясение
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