Названы основные симптомы дефицита витамина D

Названы основные симптомы дефицита витамина D
Врач утверждает, некоторые витамины помогают справиться с инфекциями. Фото: Pixabay

Британские ученые рассказали, какие симптомы могут указывать на недостаток витамина D в человеческом организме.

C нехваткой этого вещества чаще сталкиваются зимой. Как сообщает Daily Express, на его дефицит могут указывать болевые ощущения в костях, слабость и быстрая утомляемость.

Для того, чтобы точно определить количество вещества в организме нужно сдать кровь на анализ и проконсультироваться с врачом.

Стоит отметить, что витамин D содержится в печени трески, рыбьем жире, икре и некоторых видах жирной рыбы.

Этот витамин жизненно необходим, поскольку помогает регулировать количество кальция и фосфата в организме. Кроме того, дефицит этого витамина связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивными нарушениями, онкологическими заболеваниями и тяжелой формой астмы у детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кардиолог посоветовала бросить курить, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта.

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