В Пулково 27 декабря задержан один рейс

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Тобольск. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Тобольск. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 01:05.

По предварительной информации полет состоится в 05:25 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.