Психотерапевту Курпатову дали премию за вклад в лженауку

Андрей Курпатов получил статуэтку «Грустный рептилоид».

Психотерапевт, как главный лжеучёный года, получил сатирическую награду. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Премию «Почётный Академик ВРАЛ» Курпатову дали за термины «цифровой аутизм» и «информационная псевдодебильность», а также за утверждение, что длительное пользование смартфонами увеличивает риск суицидов.

Главными конкурентами Курпатова в борьбе за «заветную» статуэтку стали блогер Антон Мысливец и кандидат исторических наук Ольга Четверикова. Первый пару месяцев назад получил 200 часов обязательных работ за публикацию фейков о вакцине от COVID. Вторая же создала Youtube-канал «Крамола», посвящённый медицинским «заговорам».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец экс-помощника Курпатова, обвиняемого в мошенничество, обратился к Александру Бастрыкину.