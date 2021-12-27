Психотерапевту Курпатову дали премию за вклад в лженауку

Психотерапевту Курпатову дали премию за вклад в лженауку
Доктор Курпатов победил в финале лженаучной премии. Фото: скриншот Instagram

Андрей Курпатов получил статуэтку «Грустный рептилоид».

Психотерапевт, как главный лжеучёный года, получил сатирическую награду. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Премию «Почётный Академик ВРАЛ» Курпатову дали за термины «цифровой аутизм» и «информационная псевдодебильность», а также за утверждение, что длительное пользование смартфонами увеличивает риск суицидов.

Главными конкурентами Курпатова в борьбе за «заветную» статуэтку стали блогер Антон Мысливец и кандидат исторических наук Ольга Четверикова. Первый пару месяцев назад получил 200 часов обязательных работ за публикацию фейков о вакцине от COVID. Вторая же создала Youtube-канал «Крамола», посвящённый медицинским «заговорам».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец экс-помощника Курпатова, обвиняемого в мошенничество, обратился к Александру Бастрыкину.

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