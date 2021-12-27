Во вторник в Петербурге будет морозно и скользко

Петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода, однако снега не обещают.
Прогнозисты говорят, что 28 декабря, в понедельник, будет немного облачно в Северной столице.
Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В течение дня начнет дуть западный и юго-западный умеренный ветер.
В темное время суток температура воздуха составит -12…-14 градусов. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут -5…-7 градусов.
Отмечается, что местами морозы могут достигнуть -16 градусов. Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах.
Атмосферное давление днем особенно не изменится, а вот ночью немного повысится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральную Россию снова придут морозы. Похолодание ожидает на следующей неделе.