Во вторник в Петербурге будет морозно и скользко

Во вторник в Петербурге будет морозно и скользко
Местами в Петербурге похолодает до -16 градусов. Фото: pixabay.com

Петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода, однако снега не обещают.

Прогнозисты говорят, что 28 декабря, в понедельник, будет немного облачно в Северной столице.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня начнет дуть западный и юго-западный умеренный ветер.

В темное время суток температура воздуха составит -12…-14 градусов. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут -5…-7 градусов.

Отмечается, что местами морозы могут достигнуть -16 градусов. Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах.

Атмосферное давление днем особенно не изменится, а вот ночью немного повысится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральную Россию снова придут морозы. Похолодание ожидает на следующей неделе.

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