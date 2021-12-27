Названы три региона России, где начнут выдавать электронные паспорта

Названы три региона России, где начнут выдавать электронные паспорта
Вице-премьер Чернышенко: электронные паспорта внедрят в Москве, Подмосковье и Татарстане. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Для тестирования электронных паспортов Правительство Российской Федерации выбрало Москву, Московскую область и Татарстан.

Цифровые паспорта являются чем-то вроде банковской карты, имеющей бесконтактный чип. По желанию обладателя в память носителя можно будет внести дополнительную информацию. Такую как: СНИЛС, ИНН или номер водительских прав.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил, что испытания электронных компонентов паспорта (микросхема, бланк) уже провели. Об этом писали РИА Новости.

Получить цифровые паспорта смогут жители Москвы, Московской области и в Республики Татарстан. Использование носителей возможно по всей России. Дмитрий Чернышенко заявил, что замена бумажного документа на смарт-карту проводится на добровольной основе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Швеции началось вживление чипов с COVID-паспортами.

москва Московская область республика татарстан Россия электронные паспорта


 

Новости партнеров
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы три региона России, где начнут выдавать электронные паспорта
В «однушке» на улице Большая Зеленина горела постель
17-летний хоккеист стал лучшим игроком сборной в матче против Швеции
На Плесецкой в 4 утра в коридоре загорелся потолок
Экономист заявил, что в декабре пенсионеры получат выплаты за январь 2022 года
Психотерапевту Курпатову дали премию за вклад в лженауку
В Петербурге прошлая ночь стала самой холодной за последние 19 лет
Трамвайную линию Купчино — Славянка могут удлинить до кампуса СПбГУ