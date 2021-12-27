Названы три региона России, где начнут выдавать электронные паспорта

Для тестирования электронных паспортов Правительство Российской Федерации выбрало Москву, Московскую область и Татарстан.
Цифровые паспорта являются чем-то вроде банковской карты, имеющей бесконтактный чип. По желанию обладателя в память носителя можно будет внести дополнительную информацию. Такую как: СНИЛС, ИНН или номер водительских прав.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил, что испытания электронных компонентов паспорта (микросхема, бланк) уже провели. Об этом писали РИА Новости.
Получить цифровые паспорта смогут жители Москвы, Московской области и в Республики Татарстан. Использование носителей возможно по всей России. Дмитрий Чернышенко заявил, что замена бумажного документа на смарт-карту проводится на добровольной основе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Швеции началось вживление чипов с COVID-паспортами.