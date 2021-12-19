В Швеции началось вживление чипов с COVID-паспортами

В Швеции началось вживление чипов с COVID-паспортами
Более 6 тыс. жителей Швеции установили микрочипы с COVID-паспортами. Фото: pixabay.com

Шведская компания создала вживляемые под кожу микрочипы с сертификатами о пройденной вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет газета «Известия».

По информации компании, вживление чипов абсолютно безопасно для людей. К слову, если гражданин захочет, то без проблем сможет извлечь имплант.

Кроме документа, подтверждающего вакцинацию, есть возможность хранить на чипе договоры, проездные, абонемент в спортивный зал и другие документы.

По неподтвержденной информации, такие чипы установили себе уже порядка шести тысяч жителей Швеции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за штамма «омикрон».

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