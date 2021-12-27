В Петербурге с утра пробки оцениваются в 7 баллов

В Петербурге с утра пробки оцениваются в 7 баллов
В Петербурге с утра в понедельник большие трудности на дорогах. Фото: Baltphoto

В Петербурге с утра на дорогах замечены семибалльные пробки. В понедельник утром, 27 декабря, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:00, в городе семибалльные пробки. Движение на дорогах сильно затруднено. 7-балльные трудности будут продолжаться около часа. Однако к 10:00 заторы составят уже 6 баллов. При этом, прогнозируется, что в обеднелое время, с 13 до 16 часов, в городе будут 7-8 балльные заторы.

«Красные» участки замечены на Свердловской набережной, на проспекте Энгельса, на проспекте Маршала Блюхера, на проспекте Непокоренных, на Пискаревском проспекте, на Новочеркасском проспекте, на Октябрьской набережной, на Народной улице, на Дворцовой набережной, еа Садовой улице, на Невском проспекте, на набережной реки Фонтанки, на Московском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды.

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