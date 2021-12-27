Лучше деньгами: 71% опрошенных петербуржцев выбрали бы премию вместо корпоратива

Лучше деньгами: 71% опрошенных петербуржцев выбрали бы премию вместо корпоратива
Петербуржцы выбрали бы вместо корпоратива премию. Фото: pixabay

Новогоднему корпоративу жители Петербурга предпочли бы денежную премию.

Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru среди соискателей.

Работающих горожан спрашивали любят ли ходить на новогодние корпоративы и какую альтернативу им предпочли.

Оказалось, что 55 % петербуржцев любят сабантуи. При этом 43% из них же нравится идея общения с коллегами в неформальной обстановке, 5% не против выгулять вечерний наряд и показать себя, а еще 7% любят поесть за счет компании.

Несмотря на это 71% жителей города променяли бы праздник на денежную премию к Новому году.

Отмечается, что 45% респондентов вообще никогда особо не любили новогодние корпоративы, а 24% не ходили туда и вовсе.

Интересно, что гуляния с коллегами по работе место премии чаще выбирают маркетологи, работники сферы продаж и ИТ-специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большая часть петербуржцев недолюбливают свое руководство на работе.

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