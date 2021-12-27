Лучше деньгами: 71% опрошенных петербуржцев выбрали бы премию вместо корпоратива

Новогоднему корпоративу жители Петербурга предпочли бы денежную премию.
Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru среди соискателей.
Работающих горожан спрашивали любят ли ходить на новогодние корпоративы и какую альтернативу им предпочли.
Оказалось, что 55 % петербуржцев любят сабантуи. При этом 43% из них же нравится идея общения с коллегами в неформальной обстановке, 5% не против выгулять вечерний наряд и показать себя, а еще 7% любят поесть за счет компании.
Несмотря на это 71% жителей города променяли бы праздник на денежную премию к Новому году.
Отмечается, что 45% респондентов вообще никогда особо не любили новогодние корпоративы, а 24% не ходили туда и вовсе.
Интересно, что гуляния с коллегами по работе место премии чаще выбирают маркетологи, работники сферы продаж и ИТ-специалисты.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большая часть петербуржцев недолюбливают свое руководство на работе.