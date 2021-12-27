В Петербурге за сутки COVID заболели еще 1 834 человека

За сутки в Петербурге скончалось 60 человек. Фото: pexels.com

За сутки в Петербурге скончалось 60 человек. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 834 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 239 человек. Третье место у Подмосковья — 1 616 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 341 человек. За сутки в 47-м регионе скончались пять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал о неожиданном ограничении для переболевших коронавирусом.